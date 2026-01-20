MUMBAI PAUSED
Low tide smells from the Island City
Talaash! Which part of Mumbai do you want to see?
Procter Road
ART DECO -
at
January 20, 2026
Labels:
Art Deco in Mumbai
,
Bombay In Mumbai
,
Grant Road (E)
,
Procter Road
Older Post
Home
Photo Books by Mumbai Paused
Digital photo books with stories from the streets of Mumbai are now available at
Footpath Bookshop
Explore by places
#Beautiful Krishna (dark skinned models in a fair and lovely city)
(3)
#NotInMyName
(2)
2nd Pasta Lane
(1)
3rd Pasta Lane
(1)
7 Bangalows
(2)
Aam Aadmi With Broom
(4)
Aam Artist Gallery
(492)
Aam Indian Advertising
(51)
Aam Indian Design
(23)
Aarey Milk Colony
(18)
Aarey Road
(13)
Abdul Rehman Street
(1)
Abhyudya Nagar
(3)
Acharya Donde Marg
(30)
Adivasi Mumbai
(1)
Afterlife of Bal Thackeray
(9)
Agiary Lane
(1)
Agripada
(6)
Ahobila Mutt Road
(1)
Air India Road
(1)
Air Quality Index
(2)
Airoli
(11)
AK Nayak Marg
(3)
Akurli Road
(1)
Alibhai Premji Road
(1)
Amar Mahal Jn
(9)
Ambedkarite Blue
(1)
Ambernath
(1)
Amboli
(3)
Ambova
(5)
Ambu Bet
(4)
Anant Kanekar Road
(4)
Andheri (E)
(20)
Andheri (W)
(51)
Andheri Station
(2)
Andheri-Ghatkopar road
(10)
Andheri-Kurla Road
(11)
Anna Hazare - Cult of Personality
(3)
Anushaktinagar
(7)
Any City India Series
(2)
Apartheid With Indian Characteristics
(1)
APMC
(64)
Apollo Bunder
(9)
Around Mumbai
(1)
Art
(6)
Art Deco in Mumbai
(11)
Art of Killing Trees
(43)
Arthur Bunder Road
(1)
Arthur Road
(1)
Asalfa
(5)
August Kranti Maidan
(4)
Azad Maidan
(18)
B S Devashi Marg
(1)
Babulla Tank Road
(2)
Backside of the city
(2)
Badhwar Park
(1)
Bag
(18)
Bail Bazaar
(9)
Bainganwadi
(5)
Bakrid 2017
(2)
Bakrid 2019
(1)
Bakrid Market 2016
(1)
Balakrishna Nakashe Road
(1)
Balasheth Mandurkar Road
(3)
Ballard Estate
(7)
Bamandongri
(1)
Bandra (East)
(32)
Bandra (West)
(140)
Bandra Bus depot
(1)
Bandra Steps
(1)
Bandra Talao
(1)
Bandstand - Bandra
(3)
Banganga
(8)
Bank Street
(1)
Bapurao Jagtap Marg
(1)
Barber Shops of Mumbai
(4)
Battery Road
(1)
Bazaar Street
(18)
Bazar Gate road
(1)
Bazar Ward Road
(2)
BDD Chawl
(2)
Bed Of Leaves
(1)
Belapur
(4)
Belassis Road
(1)
BEST Marg
(5)
BEST Nagar
(1)
Bhagat Singh Marg
(4)
Bhai Jivaji Marg
(1)
Bhakti Park
(5)
Bhandari Alley - Thane
(1)
Bhandup (E)
(4)
Bhandup (W)
(7)
Bhanushankar Yagnik Road
(1)
Bhaucha Dhakka
(3)
Bhavani Shankar Road
(1)
Bhulabhai Desai Road (Breach Candy/Warden Rd)
(4)
Bhuleshawar
(5)
Bhuleshwar
(14)
Birds of Mumbai
(61)
BIT Chawls
(1)
BKC Bandra-Kurla Complex
(15)
Blind Mumbai (looking for luck in Mumbai)
(8)
Blitz - Bombay
(2)
Blue Collar Wardrobe (Working men and their work/offwork clothes)
(31)
BMC Election 2017
(10)
Bohri Mohalla
(2)
Bollywood
(45)
Bomanji Petit Road
(3)
Bombay 420
(1)
Bombay In Mumbai
(130)
Bombay inMumbai
(1)
Bombay Port Trust Road
(6)
Bombay Samachar Marg
(1)
Bombay Skyline
(14)
Bombay Type
(124)
Bombay Underground
(3)
Bombay Underworld
(14)
Bookshelves
(130)
Bora Bazaar Street
(10)
Borivali (E)
(6)
Borivali (W)
(5)
Borla Gaon
(2)
Brabourne Stadium
(3)
Brands of Mumbai
(10)
Bridge - The Dharavi-Sion FOB
(7)
Bridges of Mumbai
(10)
BS Devashi Marg
(1)
Byculla
(68)
C
(1)
Captain Prakash Pethe Road
(1)
Car Brained City
(13)
Car Culture in Mumbai
(119)
Carrom Clubs of Mumbai
(4)
Carter Road
(11)
Caste Pride
(2)
Cats of Mumbai
(9)
Cawasji Patel Road
(8)
CBD Belapur
(6)
Central Avenue - Chembur
(2)
Central Line
(1)
Central Park
(1)
Central Railway
(106)
Chaith Bhoomi
(9)
Chaitya Bhoomi
(4)
Chakala
(2)
Champa Galli
(1)
Chandivali
(2)
Chandvarkar Road
(1)
Chapel Road
(4)
Charanjit Rai Marg
(1)
Charni Road
(9)
Chatrapati Shivaji International Airport
(7)
Chawls Of Mumbai
(1)
Cheda Nagar
(3)
Chembur
(185)
Chembur (W)
(46)
Chembur Camp
(10)
Chembur Colony
(8)
Chembur Naka
(1)
Chembur-Govandi Road
(9)
Chendani Koliwada
(6)
Children Of Mumbai
(310)
Chimbai Road
(3)
Chimbai Village
(5)
Chimna Butcher Street
(5)
Chincholi Gaon
(2)
Chinchpokli
(14)
Chira bazaar
(1)
Chivda Galli
(4)
Choitram Gidwani Marg
(17)
Chor Bazaar
(4)
Chuim Village
(7)
Chunabhatti
(14)
Churches of Mumbai
(1)
Churchgate
(26)
Churchgate Metro Station
(2)
Cinemas of Mumbai
(7)
City Farmers
(20)
City Grass
(16)
City Lights
(1)
City Tattoos
(4)
Clocks of Mumbai
(5)
Coastal Road
(6)
Colaba
(54)
Comrade Rambhau Devji Road
(1)
Concretistania
(5)
Congress House
(2)
Cooperage Road
(2)
Correct Food
(12)
Cotton Green
(40)
Cows of Mumbai Series
(4)
CP Tank
(8)
Crawford Market
(20)
Cricket
(6)
cross maidan
(2)
CSMVS
(2)
CST
(41)
CST Road
(5)
Cuffe Parade
(4)
Cumballa Hill
(1)
Currey Road
(11)
Cyclone Taukte 2021
(2)
D'Monte Park Road
(4)
D'Monte Road
(7)
Dadar (E)
(55)
Dadar (W)
(65)
Dadar Beach
(6)
Dadar Bhoiwada
(1)
Dadar Naigaon
(11)
Dadar Parsi Colony
(2)
Dadar TT
(6)
Dadasaheb Phalke Chowk
(1)
Dadoji Konddev marg
(1)
Dagdi Chawl
(1)
Dahisar River
(8)
Daily Commute
(126)
Dalal Estate
(1)
Dalal Street
(2)
Dalit Blue
(89)
Dana Paani Beach
(2)
Dance Bars
(1)
Dargah Road
(1)
Dattaram Khamkar Road
(1)
Delisle Road
(1)
Deonar
(138)
Deonar Abattoir
(24)
Deonar Farm Road
(24)
Desai Village
(1)
Design Devi Prasanna
(60)
Devdhar Chowk
(1)
Dhangar Yellow
(5)
Dharave Gaon
(1)
Dharavi
(68)
Dharavi Island
(2)
Dhobi Ghat
(3)
Dhobi Talao
(12)
Diamond Garden
(4)
Dighe Gaon
(3)
Din Quarry Road
(9)
Diptych | Diptych
(1)
Diwale Gaon
(4)
Dockyard
(1)
Dockyard Road
(7)
Dog Culture
(3)
Dogs of Mumbai
(11)
Dombivili
(5)
Dongri
(19)
Dr Annie Besant Road
(3)
Dr BR Ambedkar Road
(42)
Dr Dadabhai Naoroji Road
(40)
Dr E Borges Road
(2)
Dr E Moses Road
(13)
Dr Norman Lewis Playground
(1)
Dr Parekh Road
(1)
Dr SS Rao Road
(11)
Dr. Bhadkamkar Road
(1)
Dream Mall Road
(1)
Dry Fish Market
(1)
Dubash Marg
(2)
Dumpyard Fire
(1)
Dwarapalakas (welcome signs of Mumbai homes chawls and ghettos)
(95)
Eastern Express Highway
(21)
Eastern Freeway
(75)
Eating out in Mumbai
(193)
Ek Tha Bollywood
(2)
Election 2019
(8)
Elections 2014
(4)
Elections 2024
(5)
Elphinstone Road
(14)
Encountered in Mumbai
(6)
Enemies of Cashless Society
(8)
ES Patanwalla Road
(3)
Essaji Street
(1)
EverardNagar
(1)
Evershinenagar
(3)
EyeMyth Festival 2019
(1)
Falkland Road
(3)
Farmer Protests 2020
(1)
Fashion brands of Santa Cruz
(4)
Fashion Street
(3)
Father Agnel Marg
(1)
Festival Economy
(1)
Festival Style
(2)
Fictional Address
(1)
Fight Club Mumbai
(3)
Film City (Goregaon East)
(6)
Filterpada
(7)
Finicky Indians
(1)
Five Gardens
(1)
Flags of Mumbai
(11)
Floods 2017
(1)
Flora Fountain
(17)
Flour Mills of Mumbai
(3)
Flying Bus
(1)
Food and the city
(40)
Footpath Bookshop
(11)
Footpaths of Mumbai
(3)
Footprints Mumbai
(1)
Fort
(87)
Forts Of Mumbai
(9)
Fountains of Mumbai
(1)
French Bridge
(1)
Friday Release
(21)
Fuel and the city
(10)
Future Beach
(8)
Gadial Gally
(1)
Gafoor Chawl
(1)
Gaimukh
(1)
Gamdevi
(1)
Gandhi 150
(2)
Gandhi Market - Chembur
(1)
Ganesh Galli - Lalbag
(12)
Ganesh Nagar Lane
(1)
Ganpatrao Kadam Marg
(5)
Gardens Of Mumbai
(1)
Garib Nagar
(1)
Gateway of India
(19)
GD Amekar Marg
(2)
Geeta Nagar
(1)
General Jagannath Bhosle Marg
(1)
Ghachar Ghochar
(3)
Ghansoli
(19)
Ghantali
(1)
ghat
(1)
Ghatkopar (E)
(55)
Ghatkopar (W)
(10)
Ghatkopar Station
(1)
Ghatkopar-Mahul Road
(8)
Ghatkopar-Mankhurd Link Road
(60)
Ghatla Gaon
(32)
Ghodapdev
(7)
Ghodbunder Road
(4)
Gilbert Hill Road
(8)
Girgaon
(24)
Girgaon Chowpatty
(13)
Girgaum
(7)
GMLR
(3)
Godrej
(1)
Gogate Wadi
(2)
Gokhale Road
(9)
Gokhale Road - Thane
(14)
Golibar Road
(2)
Gorai
(6)
Gorai Road
(2)
Goregaon (E)
(59)
Goregaon (W)
(15)
Goregaon Mulund Link Road
(1)
Goregaon Station
(11)
Govandi
(108)
Govandi Village
(2)
Gowalia Tank
(2)
GPO. Statues of Mumbai
(1)
Graffiti
(1)
Graffiti - W
(1)
Graffiti - Wall Art Of Mumbai
(212)
Gram Path
(1)
Grant Road (E)
(37)
Grant Road (W)
(15)
green Valley
(5)
Grill Art
(2)
GTB Nagar
(8)
Guest Posts
(1)
Gulmohar Marg
(1)
Gundow Street
(1)
Guru nanak Marg
(1)
Haji Ali Circle
(5)
Haji Ali Shrine
(8)
Hallu Hallu
(3)
Handwritten Type
(5)
Hanging Garden
(1)
Hanuman Road
(2)
Hanuman Road Worli
(1)
Hanuman Tekdi
(6)
Harbour Line
(159)
Hari Om Nagar
(1)
Hazarimal Somani Road
(1)
Health and the City
(11)
Heat Map
(1)
Higwala Lane
(1)
Hill Road
(8)
Hindmata
(7)
Hindu Colony
(1)
Hirachand Desai Road
(1)
HNAA Marg
(1)
Holi 2021
(1)
Homi Modi Street
(1)
Horniman Circle
(8)
Horses of Mumbai
(6)
Housing and the city
(1)
Hutatma Chowk
(17)
Ibrahim Merchant Street
(1)
IIT
(1)
Imamwada Road
(9)
India Fails Indians
(1)
Indian Fathers
(12)
Indian Male
(80)
Indian Patriarchy
(3)
Indian Touristers
(27)
Indians for Palestine
(1)
IPL3 - 2010
(1)
J P Road
(1)
Jacob Circle
(11)
Jai Bharat Mata Nagar (Sion East)
(1)
Jambli Naka
(1)
Jambul Marg Vashi
(29)
Jameshedji Tata Marg
(3)
Jamshedji Tata Road
(2)
Janambhoomi Marg
(2)
Jari Mari
(1)
Jawahar Road
(1)
Jawaharlal Nehru Road (Mulund West)
(11)
Jawaharlal Nehru Road (Santa Cruz)
(2)
JB Nagar
(4)
Jerbai Wadia Marg
(7)
Jijamata Nagar
(1)
JJ Flyover
(1)
Jogeshwari East
(1)
JSD Road
(3)
JSS Road
(31)
Juhu
(40)
Juhu Gaon
(5)
Juhu Koliwada
(2)
Juhu Tara Road
(2)
Juinagar
(7)
JVLR (Jogehswari-Vikhroli Link Road)
(6)
Kaala Chowki
(2)
Kaala Killa Road
(2)
Kachpada
(1)
Kala Chowkie
(19)
Kala Killa Depot
(1)
Kalaghoda
(15)
Kalaghoda Festival 2013
(2)
Kalaghoda Festival 2020
(1)
Kalaghoda Festival 2024
(1)
Kalamboli
(1)
Kalanagar
(4)
Kalbadevi Road
(5)
KalbaDevi;
(5)
kali
(1)
Kalina
(9)
Kalyan
(1)
Kamala Nehru Park
(1)
Kamani
(3)
Kamathipura
(14)
Kandivli (E)
(3)
Kandivli (W)
(2)
Kanjur marg
(6)
Kantavadi Road
(1)
Kapdawala Story
(13)
Karachi in Mumbai
(1)
Karave Gaon
(6)
Karjat East
(1)
Kasturba Gandhi Chowk
(1)
Kelkar Marg
(1)
KEM
(4)
Kemps Corner
(3)
Khadilkar Road
(1)
Khan Abdul Ghafar Khan Road
(2)
Khandeshwar
(1)
Khandilkar lane
(1)
Khar
(2)
Khar (E)
(5)
Khar (W)
(15)
Khar Dhanda
(29)
Khara Tank Road
(2)
Kharghar
(15)
Khattar Galli
(2)
Khetwadi
(15)
Khopat Road
(1)
Kids Fashion
(2)
Kika Street
(1)
Killa Bandar
(1)
King's Circle
(12)
KK Road
(2)
Kopar Khairane
(26)
Kopri Gaon (Hari Om nagar
(1)
Kopri Gaon (Vashi)
(4)
Krishna Desai Road
(1)
Kurla
(57)
Kurla (W)
(45)
KYC - Know Your Caste
(6)
Ladies
(3)
Ladies With Hooks
(26)
LadiesInquilab2020
(1)
Lady Jahangir Road
(1)
Lady Jamshedji Road
(7)
Lakes of Mumbai
(1)
Lakes of Thane
(1)
Lakme Fashion Week 2011
(5)
Lakme Fashion Week 2012
(2)
Lala Lajpatrai Road
(2)
Lalbag
(30)
Lalubhai Compound - Deonar
(22)
Lamington Road (Dr. Dadasaheb Bhadkamkar Marg)
(4)
Lansdowne Road
(1)
Layers Of Mumbai
(188)
LBS Marg
(26)
Leningrad Chowk
(2)
Link Road
(2)
Linking Road
(7)
Lion Gate
(1)
LJ Cross Road
(1)
Local Brands of Mumbai
(6)
Lockdown Diaries
(20)
Lohar Chawl
(2)
Lokhandwala - Andheri (W)
(3)
Lokhandwala Complex - Kandivli (E)
(5)
Lokmanya Tilak Marg
(6)
Lokmanya Tilak Terminus (LTT)
(7)
Love Lane
(3)
Lower Parel
(27)
LT Road
(1)
M Ward
(12)
Madame Cama Road
(1)
Madh Island
(43)
Madhav Baug
(1)
Madhusudan Kalelkar Rd
(1)
MAFCO Road
(2)
Mahagiri Koliwada
(1)
Mahakali Caves Road
(1)
Mahalaxmi
(21)
Mahalaxmi Temple Street
(1)
Mahamari
(1)
Mahapalika Marg
(14)
Maharana Pratap Chowk
(1)
Maharashtra election 2024
(1)
Maharashtra Nagar Bus Stop
(1)
Maharishi Karve Marg
(2)
Mahim
(96)
Mahim Causeway
(1)
Mahim Koliwada
(4)
Mahpe
(1)
Mahul Gaon
(3)
Mahul Road
(2)
Maitri Park
(1)
Malabar Hill
(4)
Malad (E)
(5)
Malad (W)
(18)
Malls of Mumbai
(3)
Malwani
(2)
Mandala
(6)
Mangaldas Market
(4)
Mangroves of Mumbai
(73)
Mankhurd
(96)
Manpada
(5)
Manto's Mumbai Story
(1)
Maps in mumbai
(26)
Maratha Shahi
(16)
Maratha Shahi (Maratha Pride Imagery in Mumbai
(9)
Maratha Shahi (Maratha Pride Imagery in Mumbai)
(2)
Marine Drive
(37)
Marine Lines
(5)
Marol
(12)
Marol CHS Road
(1)
Marol Pipeline Road
(2)
Marouli Gaon
(5)
Marzban Road
(1)
Mascarenhas Road
(1)
Masjid Bandar
(4)
Masjid Station
(5)
Matherpackady Village
(1)
Matunga (CR)
(18)
Maulana Azad Road
(2)
Maulana Shoukat Ali Road
(2)
Mayor Of Mayanagari
(6)
Mazgaon
(11)
Md. Ali Road
(49)
Meem Green Series (Muslim identity imagery from across Mumbai)
(15)
Mereweather Road
(1)
Metastasis:Cancer in Mumbai
(15)
Metro (V B Phadke Chowk)
(5)
Metro 3
(7)
Metro 7
(1)
MG Road
(32)
MG Road (Dharavi)
(4)
Migrant Gods
(19)
Milan Subway
(5)
Millatnagar
(1)
Millennium Business Park - Mahpe
(1)
Mini Seashore
(21)
Mint Colony
(2)
Mint Road
(8)
Mira Road
(1)
Mirza Ghalib Market
(2)
Mirza Ghalib Street
(1)
MithaBol - A linguistic map of Mumbai
(141)
Mithi River
(28)
MJ Market
(1)
MMRDA Grounds
(2)
Modi Cult of Personality 2024 onwards
(1)
Modi Street
(5)
Mohan Gokhale Road
(2)
Mohili Gain
(1)
Mohit Patil Road
(3)
Monorail Mumbai
(5)
Monsoon 2009
(5)
Monsoon 2010
(3)
Monsoon 2011
(4)
Monsoon 2012
(3)
Monsoon 2013
(6)
Monsoon 2017
(18)
Monsoon 2018
(8)
Monsoon 2019
(11)
Monsoon 2021
(33)
Monsoon 2022
(14)
Monsoon 2023
(21)
Monsoon 2024
(8)
Monsoon 2025
(5)
Monsoon2014
(9)
Monsoon2015
(4)
Monsoon2016
(5)
Monsoon2020
(2)
Morland Road
(1)
Mosques
(3)
Motilalnagar
(4)
Mount Mary
(3)
MS Ali Road
(7)
MS Road
(1)
Mt Carmel Road
(1)
Muharram 2010
(1)
Mulund
(1)
Mulund (E)
(3)
Mulund (W)
(92)
Mulund Station
(4)
Mulund)
(1)
Mumba Devi Temple
(2)
Mumbai Bagh
(1)
Mumbai Black (Shia imagery from across Mumbai)
(5)
Mumbai Brands
(8)
Mumbai Central
(13)
Mumbai Dreams - Immigrants in Mumbai.
(6)
Mumbai Drummers
(8)
Mumbai Gaon Series
(32)
Mumbai Greying
(110)
Mumbai Home Fires
(2)
Mumbai In A Poster
(106)
Mumbai Metro Railway
(11)
Mumbai Monorail
(3)
Mumbai on a leash
(49)
Mumbai Paused Books
(6)
Mumbai Port Trust
(1)
Mumbai Pride Parade 2014
(2)
Mumbai Pride Parade 2020
(1)
Mumbai Queue
(13)
Mumbai Runners
(2)
Mumbai Safari - Tourists in Mumbai
(10)
Mumbai Shree 2012
(3)
Mumbai Skyline
(40)
Mumbai Stormchasers Frisbee Team
(2)
Mumbai Street Patterns
(18)
Mumbai Street Songs
(2)
Mumbai Taxi
(1)
Mumbai Winter
(15)
Mumbai-Pune Expressway
(2)
Mumbra
(1)
Municipal Road
(3)
Mutton Street
(4)
N S Mankikar Road
(2)
Nagdevi Street
(1)
Nagindas Master Road
(4)
Nagpada
(18)
Nahur
(8)
Naigaon Cross Road
(1)
NAINA
(1)
Nalasopara
(6)
Nana Chowk
(3)
Nanabhai Lane
(1)
Nanubhai Desai Road
(2)
Nariman Point
(11)
Nathlal Parikh Marg
(1)
Nation of Shopkeepers
(2)
Naupada
(1)
Naushad Ali Road
(1)
Navakal Lane
(1)
Navi Mumbai
(39)
Navi Mumbai (New Bombay)
(194)
Navi Mumbai Airport
(3)
Navi Mumbai Metro
(1)
Navi Mumbai Skyline
(19)
NCPA
(3)
Nehru Road
(1)
Nehru Road - Mulund
(1)
NehruNagar
(2)
nerul
(24)
Nesbit Road
(1)
Netajis (Leaders in the city)
(10)
New Cuffe Parade
(1)
New Indian Vocabulary
(2)
New Link Road
(5)
New Mill Road
(2)
New Navy Nagar
(1)
New Prabhadevi Road
(3)
Newspaper Monsters
(1)
Newspaper Reading In Mumbai
(107)
NGMA
(1)
NH 3
(3)
NH8
(4)
Nityanand road
(1)
NM Joshi Marg
(26)
No Permanent Address
(2)
Nomads in the City
(36)
Null Bazaar
(9)
Null Bazaar नल बाज़ार (The hunt for water in parched Mumbai)
(77)
Oberoi Mall
(1)
Old Buildings of Mumbai
(19)
On Assignment
(83)
Opera House
(4)
Oshiwara
(11)
Oshiwara River
(6)
Oval Maidan
(2)
owe camp
(3)
P
(1)
P D'mello Road
(10)
P D'Mello Road
(1)
Paani Paani Paani
(84)
Pakmodia Street
(2)
Pali Hill
(1)
Pali Market Road
(1)
Palm Beach Road
(38)
PanchayatWadi
(1)
Pandemic
(3)
Pandurang Budhkar Road
(1)
Panjrapol
(6)
Panjrapol (Bhuleshwar)
(3)
Pantnagar
(4)
Panvel Station
(3)
Parel
(70)
Parel Monorail Station
(1)
Parents on Education Series
(2)
Parsi Bazaar Street
(1)
Patel Chowk
(2)
patil Galli
(1)
Patil Wadi
(1)
Patriotic Jingolala
(10)
Patriotic Loveraia
(6)
Patwardhan Colony
(2)
PB Road
(5)
Pedal Power Mumbai
(40)
Peddar Road
(2)
Pej/Page River
(1)
People of Mumbai
(19)
Perin Nariman Street
(1)
Pestom Sagar Road
(4)
Phadwadi - Kalbadevi
(1)
Photo Walk
(1)
Pinkwashing in Navi Mumbai
(3)
Pipeline Road
(3)
Pitha Street
(2)
PL Lokhande Marg
(46)
Places of worship in Mumbai
(153)
Plastic People And Our Universe
(96)
Playgrounds of Mumbai
(288)
PM Road
(2)
Poem
(3)
Poetry
(1)
Ponds of Navi Mumbai
(1)
Port Line
(2)
Portraits of Mumbaikars
(1)
Powai
(4)
Prabhadevi
(32)
Prarthana Samaj
(1)
Pratikshanagar
(1)
Prince of Wales Museum
(1)
Princess Street
(4)
Procter Road
(1)
Protein and the city
(53)
Punjabwadi
(1)
Purdah System In Mumbai
(15)
Purity for All (A thread inspired by Prayaag Akbar's Leila)
(5)
Pydhonie
(8)
Rabale
(1)
railway Bookshops of Mumbai
(6)
Raja Ram Mohan Roy Road
(2)
Rajiv Gandhi Nagar
(1)
Ram Mandir Road
(6)
Ramachandra Lane
(3)
Ramadaan 2011 Series
(6)
Rambhau Bhogle Marg
(3)
Ramzan 2024
(2)
Rani Baug
(1)
Ranwar
(9)
Raughunath Dadaji St.
(2)
RC Road
(1)
Readers
(4)
Reading in Mumbai
(45)
Reay Road
(28)
Rebbelo Road
(2)
Red Remains (Leftist imagery in Mumbai)
(18)
Regal
(7)
Religion on the streets
(2)
Retail Therapy
(1)
RHB Road
(2)
Rhythm House
(1)
Ridge Road
(1)
River Bank Of India
(4)
River In The Sky
(3)
Rivers of Mumbai
(34)
Rizvi College
(1)
RockSandSteelGlass
(4)
S Bridge
(3)
Saath Rasta
(1)
Sabcontinental Colours
(25)
Sabeels of Mumbai
(6)
Saffron Tide
(87)
Sagar Vihar
(41)
Sahar Airport Road
(1)
Saifee Hospital
(1)
Saki Vihar Road
(2)
Samrat Ashok Nagar
(1)
Samuel Road
(3)
Sandhurst Road
(21)
Sane Guruji Marg
(1)
Sanjay Gandhi National Park
(31)
Sanpada
(58)
Sant Savata Mali Road
(1)
Santa Cruz (E)
(7)
Santa Cruz (W)
(24)
Sarsole
(6)
Sassoon Dock
(14)
Saturday markets
(2)
Sayani Road
(4)
SB Patil Road
(1)
SCLR
(4)
Sculptures of Navi Mumbai
(15)
Sea Link
(7)
Seawalls of India
(2)
Seawoods
(14)
Second Ave
(1)
Sector 10 Vashi
(5)
Sector 15 Vashi
(9)
Sector 17 - Vashi
(44)
Sector 26 Vashi
(3)
Sector 9 Vashi
(3)
SEEPZ
(2)
Sena Bhavan
(1)
Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road)
(24)
Sewri (Shivdi)
(73)
Sewri Cross Road
(2)
Sewri Fort
(2)
Sewri Koli Village
(1)
SG Barve Marg
(6)
Shaheed Bhagat Singh Ground
(1)
Shahid Bhagat Singh Marg
(2)
Shankar Rao Naram Marg
(1)
Shankar Rao Pupala Marg
(3)
Shell Colony Road
(3)
Shil Phata
(1)
Shivaji Park
(18)
Shivaji Path
(3)
Shivajinagar
(37)
Shivdi Koliwada
(4)
Shivdi-Chembur Road
(1)
Shleter and the City
(1)
Shri Sai Baba Marg
(1)
Shuklaji Road
(2)
Shyam Ghanekar Road
(1)
Sikkanagar
(1)
Sindhi Society
(2)
Single Screen Theaters of Mumbai
(12)
Sion
(3)
Sion (E)
(20)
Sion (W)
(14)
Sion Koliwada
(15)
Sion-Dharavi Overway
(1)
Sion-Panvel Highway
(111)
Sir JJ Road
(1)
Sir Phirozshah Mehta Rd
(4)
Sitaram Palturam Marai Marg
(1)
SlowlySlowly
(2)
Slumgods Of Mumbai
(80)
Smoke City
(1)
Social Nagar
(1)
Social Networks Of Mumbai Series
(11)
Sonapur road
(1)
Sophia College Road
(1)
Sorsole Gaon
(1)
SP Mukherjee Chowk
(1)
Space Mumbai
(1)
Spinning Stories: Mills of Mumbai
(21)
Sport Road
(1)
Spotting Pink in Mumbai
(5)
St Francis Road
(1)
St Xavier's College
(1)
St Xavier's Road
(2)
Stadiums
(3)
State transport
(3)
Statues of Mumbai
(129)
Strand Road
(3)
Street Fashion
(87)
Sugar City
(4)
Summer 2015
(2)
Summer 2016
(5)
Summer 2017
(3)
Summer 2018
(6)
Summer 2019
(2)
Summer 2023
(3)
Summer 2025
(7)
SupariTalav
(2)
SuperWomen
(59)
Suren Road
(2)
Surviving Post Boxes of Mumbai
(19)
Surviving Trades of Mumbai
(27)
SV Road
(29)
SVP Road
(8)
Swastik Park
(1)
t
(1)
T-Shirt Reading In Mumbai
(44)
T2
(3)
T2 Metro Station
(1)
Talao Pali
(2)
Tamarind Lane
(3)
Tambakata Road
(1)
Tamil Sangham Road
(1)
Tanaji Malsure Road
(1)
Tandel Street
(1)
Tantanpura Street
(1)
Tardeo
(11)
Tata Park
(1)
Tata Road
(1)
Technology Street
(1)
Teen Haath Naaka
(8)
Tejpal Road
(2)
Temples of Mumbai
(13)
Thakkar Bappa Colony
(6)
Thakurdwar Road
(9)
Thane
(81)
Thane - Belapur Road
(6)
Thane (E)
(5)
Thane Creek
(32)
Thane West
(2)
The Bench
(6)
The Goddesses of Kamathipura
(6)
The Hindu Friends Society Marg
(2)
The Hindus in the age of Modi
(1)
Thooputty
(1)
Thurbe
(3)
Tide Line
(258)
Tilak Nagar
(5)
Tilak Road - Ghatkopar
(1)
Tilak Road No 2
(1)
Tired Horses of India
(2)
Todi Mills
(1)
Tokershi Jivraj Road
(1)
Trades of Mumbai
(2)
Transharbour Line
(21)
TransHarbour Link
(3)
Trees of Mumbai
(162)
Trombay Road
(3)
TS Chanakya
(2)
Tukde Tukde City
(1)
Tulloch Road
(1)
Tulsi Pipe Road
(16)
Tumnipada
(3)
Turbhe
(32)
Turner Road
(1)
TwentyTwentiesCitySprawl
(1)
Ulwe
(1)
Umela Gaon
(1)
Umerkhadi
(8)
Under the Flyover
(5)
University of Mumbai
(1)
Unnamed Road
(1)
Uran
(1)
Urban Debris
(1)
Urban Gods
(74)
Urban Landscapes
(5)
Urdu Markaz Chowk
(1)
Uttan
(5)
Vachanalay - Surviving Newspaper Reading Stands of Mumbai
(31)
Vadavali Village
(5)
Vadilal patel road
(1)
Vaitrarna River
(2)
Vajreshwari
(1)
Vakola
(3)
Varsova Lane
(1)
Vasai West
(4)
VasantRao Naik Marg
(1)
Vashi
(557)
Vashi Bridge
(36)
Vashi Gaon
(49)
Vashi Sector 29
(1)
VB Worlikar
(1)
Veer Nariman Road
(4)
Veer Savarkar Marg
(4)
Veronica Road
(1)
Versova
(71)
Vertical Mumbai
(3)
Victoria Road
(2)
Vidya Vihar East
(1)
VidyaVihar West
(8)
Vikhroli
(1)
Vikhroli Village
(1)
Vile Parle (E)
(18)
Vile Parle (w)
(8)
Villages of Mumbai Series
(234)
Vinobha Bhave Nagar
(1)
Virar
(2)
Vithaldas Thackersey Road
(1)
Vitthalwadi Road
(1)
VL Pednekar Marg
(1)
VT
(18)
Wadala
(46)
Wadala (E)
(8)
Wagle Estate
(1)
Walchand Hirachand Marg
(2)
Walk Economy
(43)
Walkeshwar Road
(9)
Walton Road
(1)
Waroda Road
(4)
Wells of Mumbai
(9)
Western Express Highway
(54)
Western Railway
(87)
Wetlands
(2)
White Collar Wardrobe
(1)
Windows of Mumbai
(4)
Wodehouse Road
(1)
Women-run City
(21)
Wonders Park
(1)
Wordfully Yours (1st Mumbai Storytelling festival)
(1)
Work Space Mumbai
(869)
World Trade Centre
(1)
Worli
(19)
Worli Village
(5)
WT Patil marg
(2)
Yakoob Street
(1)
Yari Road
(3)
Yogayatan Port
(1)
Youth Time Bomb (Photographing the demographic dividend)
(17)
Zakariya Bunder Road
(2)
Zakhariya Masjid Lane
(1)
Zaveri Bazaar (Sheik Memon Street)
(12)
Zine
(1)
Archive
Archive
January 2026 (4)
December 2025 (15)
November 2025 (7)
October 2025 (25)
September 2025 (37)
August 2025 (5)
July 2025 (25)
June 2025 (23)
May 2025 (43)
April 2025 (67)
March 2025 (15)
February 2025 (36)
January 2025 (5)
December 2024 (24)
November 2024 (13)
October 2024 (8)
September 2024 (16)
August 2024 (27)
July 2024 (14)
June 2024 (14)
May 2024 (24)
April 2024 (11)
March 2024 (35)
February 2024 (67)
January 2024 (49)
December 2023 (35)
November 2023 (89)
October 2023 (65)
September 2023 (106)
August 2023 (33)
July 2023 (46)
June 2023 (85)
May 2023 (18)
April 2023 (50)
March 2023 (48)
February 2023 (20)
January 2023 (63)
December 2022 (36)
November 2022 (25)
October 2022 (44)
September 2022 (69)
August 2022 (1)
July 2022 (15)
June 2022 (79)
April 2022 (21)
March 2022 (86)
February 2022 (15)
January 2022 (65)
December 2021 (29)
October 2021 (60)
September 2021 (50)
August 2021 (38)
July 2021 (25)
June 2021 (73)
May 2021 (16)
April 2021 (14)
March 2021 (29)
February 2021 (7)
January 2021 (6)
December 2020 (5)
November 2020 (4)
October 2020 (16)
September 2020 (27)
August 2020 (7)
July 2020 (3)
June 2020 (15)
April 2020 (29)
March 2020 (101)
February 2020 (70)
January 2020 (33)
December 2019 (38)
November 2019 (54)
October 2019 (54)
September 2019 (41)
August 2019 (34)
July 2019 (20)
June 2019 (45)
May 2019 (15)
April 2019 (59)
March 2019 (76)
February 2019 (62)
January 2019 (71)
December 2018 (52)
November 2018 (34)
October 2018 (15)
September 2018 (40)
August 2018 (18)
July 2018 (15)
June 2018 (67)
May 2018 (88)
April 2018 (73)
March 2018 (64)
February 2018 (83)
January 2018 (85)
December 2017 (94)
November 2017 (31)
October 2017 (56)
September 2017 (40)
August 2017 (43)
July 2017 (77)
June 2017 (63)
May 2017 (31)
April 2017 (50)
March 2017 (65)
February 2017 (81)
January 2017 (72)
December 2016 (70)
November 2016 (46)
October 2016 (41)
September 2016 (55)
August 2016 (22)
July 2016 (23)
June 2016 (20)
May 2016 (30)
April 2016 (30)
March 2016 (23)
February 2016 (11)
January 2016 (14)
December 2015 (22)
November 2015 (23)
October 2015 (32)
September 2015 (21)
August 2015 (18)
July 2015 (18)
June 2015 (13)
May 2015 (15)
April 2015 (25)
March 2015 (18)
February 2015 (10)
January 2015 (15)
December 2014 (14)
November 2014 (9)
October 2014 (7)
September 2014 (12)
August 2014 (14)
July 2014 (14)
June 2014 (13)
May 2014 (9)
April 2014 (18)
March 2014 (15)
February 2014 (16)
January 2014 (18)
December 2013 (17)
November 2013 (10)
October 2013 (15)
September 2013 (15)
August 2013 (17)
July 2013 (17)
June 2013 (19)
May 2013 (19)
April 2013 (20)
March 2013 (19)
February 2013 (17)
January 2013 (22)
December 2012 (16)
November 2012 (14)
October 2012 (21)
September 2012 (21)
August 2012 (16)
July 2012 (18)
June 2012 (19)
May 2012 (14)
April 2012 (15)
March 2012 (18)
February 2012 (12)
January 2012 (16)
December 2011 (19)
November 2011 (20)
October 2011 (14)
September 2011 (15)
August 2011 (26)
July 2011 (20)
June 2011 (12)
May 2011 (18)
April 2011 (15)
March 2011 (15)
February 2011 (12)
January 2011 (17)
December 2010 (21)
November 2010 (20)
October 2010 (25)
September 2010 (20)
August 2010 (16)
July 2010 (14)
June 2010 (18)
May 2010 (22)
April 2010 (20)
March 2010 (23)
February 2010 (17)
January 2010 (21)
December 2009 (22)
November 2009 (20)
October 2009 (21)
September 2009 (4)
August 2009 (7)
July 2009 (24)