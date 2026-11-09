Talaash! Which part of Mumbai do you want to see?

Parel + Nariman Point

 




गुळे माखोनियां दगड ठेविला । वर दिसे भला लोकाचारी ।। अंतरी विषयाचे लागले पैं पिसें । बाहिरल्या वेषे भुलवी लोकां ।। ऐशिया दांभिकां कैची हरीसेवा । नेणेचि सद्भावा कोणे काळी ।। तुका म्हणे येणे कैसा होय संत । विटाळले चित्त कामक्रोधें ।।

Tukaram
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